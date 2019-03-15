Kent merkezinde karla mücadele çalışması

Şehir merkezinde biriken karları toparlayıp il dışına nakleden ekipler, tüm mahallelerde genişletme ve kar toplama çalışmalarına devam ediyor. Hakkari Belediyesine bağlı ekiplerin yürüttüğü kar küreme çalışmalarında, özellikle şehirdeki ana arterler başta olmak üzere birçok sokak ve cadde kardan temizleniyor. Etkili olan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesine bağlı ekipler, ellerindeki kar kürekleri ile cadde kenarlarındaki kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Kar küreme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden belediye yetkilileri, “Şehrimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışının devam ettiği bugünlerde ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin değişik noktalarında karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre vardiya sistemi ile çalışmalarına devam etmektedir” dediler.