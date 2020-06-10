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Kentin görünümünü bozan barakalar kaldırıldı

Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin prestijini zedeleyen barakaları kaldırdı.


Hakkari'de, kentin görünümünü bozan barakalar tek tek kaldırılıyor. Zabıta Müdürü Adil Demir; imarı işgal eden, şehir prestijini zedeleyen, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm barakaları kaldırdıklarını belirtti. Kentin halen bazı noktalarında bulunan baraka sahiplerine uyarı yaptığını ve bazı barakaları mühürlemeye başladıklarını ifade eden Demir, kentte baraka bırakmayacaklarını söyledi.

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