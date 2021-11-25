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Kestikleri ağaç az daha sonları oluyordu

Hakkari’nin Derecik ilçesinde kurumuş ağacı kesmeye çalışan 3 kişi, az daha canlarından oluyordu.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kurumuş ağacı kesmeye çalışan 3 kişi, az daha canlarından oluyordu.


Derecik ilçesine bağlı Suçıktı köyünde yaşayan Celal Sönmez, evinin önündeki ceviz ağacının kurumuş dallarını kesmek için köydeki iki kişiden de destek alarak işe koyuldu. Hızarla kesilen ceviz ağacının kurumuş dalı, büyük bir gürültüyle düştü. Koca dalın altından kalmaktan son anda kurtulan Sönmez ve beraberindekilerin yaşadığı panik ise cep telefonuyla görüntülendi.


Ağacın kuruyan dalını kesmek istediklerini ifade eden Sönmez, “Düşeceği aklımızdan geçmiyordu. Sadece kurumuş dallarını kesiyorduk. Hemen yanımda 2 kişi daha bulunuyordu. Allah'tan kimsenin üzerine düşmedi. Kurumuş dalları kesmemizle ağaç tamamen devrildi” dedi.

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