KGK Hakkari Temsilcili?ine Feyzullah Ta? atand?

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan kurulu?u onaylanan K?resel Gazeteciler Konseyi, temsilcilik atamaya devam ediyor. K?resel Gazeteciler Konseyi (KGK) Y?netim Kurulu, Ankara ?ankaya'daki genel merkez binas?nda ger?ekle?en aral?k ay? ola?an toplant?s?nda ?nemli kararlar ald?. Genel Ba?kan Mehmet Ali Dim ba?kanl???nda yap?lan toplant?ya, Genel Ba?kan Vekili Osman Alt?n???k, Genel Ba?kan Yard?mc?lar? B?lent Aydemir, Veli Alt?nkaya ve El?ad Eyvazl? ile Genel Sekreter Kahraman Halis?elik, Genel Sekreter Yard?mc?s? Aynur Tattersall ve Genel Mali Sekreter L?tf? Karaka?, Genel Mali Sekreter Yard?mc?s? Mehmet ?etinkaya ile Yayg?n Medya Meclisi Ba?kan? Salih Zeki Sar?dani?met ve Yerel Medya Meclisi Ba?kan? Yusuf Ziya ?ak?r kat?ld?. Genel Ba?kan Dim'in a??l?? konu?mas? sonras?nda y?netim kurulu ?yeleri de kendi sorumluluk alanlar?na giren konularda bilgi verdiler.

K?resel Gazeteciler Konseyi (KGK) Y?netim Kurulunun yapt??? toplant? sonucunda il temsilcileri belirlendi. Toplant? sonucunda Hakkari il temsilcili?i g?revine ?hlas Haber Ajans? (?HA) Temsilcisi Feyzullah Ta? getirildi.

Konuyla ilgili a??klama yapan Ta?, ??ncelikle bize bu ?nemli g?revi veren KGK Genel Ba?kan? Mehmet Ali Dim'e te?ekk?r ederim. Bu g?revle beraber ?zelde Hakkari, genelde ise T?rkiye'deki gazetecilerin sorunlar? i?in mesai kavram? g?zetmeksizin ?al??aca??z? dedi.