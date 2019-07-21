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Kiralık ev bulamayan Kayhan ailesi brandada yaşıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çökme tehlikesi bulunan evleri yıkılan ve kira bedeli sunulan aile, kiralık yer bulamadıkları gerekçesiyle çadırda yaşamaya başladı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çökme tehlikesi bulunan evleri yıkılan ve kira bedeli sunulan aile, kiralık yer bulamadıkları gerekçesiyle çadırda yaşamaya başladı.


İlçenin Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 8 nüfuslu Kayhan ailesinin yaşadığı ağır hasarlı ev için Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yıkım emri verildi. Aileye de kira desteği sunuldu. İddiaya göre, Kayhan ailesi, kiralık yer bulamayınca brandadan kurdukları çadırda yaşamaya başladı.


Hasan Kayhan, “Ankara Onkoloji Hastanesinde tedavi gören bir hastayım ve hala doktorların kontrolü altındayım. Allah devletimizden razı olsun, çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalan evimi yıkacaklar. Devletimizin bize verdiği kira bedeli 800 TL'dir. Kimse bizi kabul etmiyor ve kiralık ev vermiyor. Bu nedenle bizler de mecburen bu brandaların altında yaşıyoruz. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Sadece çocuklarım için ev istiyorum. Yatalak bir hastayım ve iş yapamıyorum. 6 çocuğuma bakmak zorundayım, ama elimden bir şey gelmiyor. Sadece çocuklarım için bir barınak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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