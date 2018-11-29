Kış mevsiminin vazgeçilmezi patatese rağbet

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özellikle kış mevsiminde büyük rağbet gören ve besin değeri yüksek olan patates, bu sene de vatandaşlar tarafından torba torba alınıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Nevşehir, Niğde ve Ağrı'da yetiştirilen ve kamyonlarla ilçeye getirilen tonlarca patates, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda satışa sunuluyor. Patates üretimi yapılmayan ilçede, sonbahar mevsiminde çevre illerden getirilen patatesin cadde ve sokaklarda satışa sunulduğunu söyleyen patates satıcısı Emrah Çelik, "Her sene, sonbaharda tırlarla ilçeye patates getiriyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre satışlar az olsa da ürenler yine elimizde kalmıyor. Bizim gibi birçok insan bu şekilde geçimini sağlıyor. Ekim ayı ile beraber satışlarımız başladı. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var, özellikle köylerde yaşayan vatandaşlar kışın yolları kardan kapandığı için kilolarca patates stokluyor" dedi.

Patatesin kışlık mevsiminin vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Alper Çelik ise, "İnsanlarımız sonbaharda aldığı patatesleri evlerinde stokluyor. Şu an 1,5 liradan satıyoruz, ancak kışın bu fiyatlar 2-3 liraya kadar çıkar. Stoklanan patatesler kışın birçok yemekte kullanılır. İlkbahara kadar tüketiliyor. Nevşehir, Niğde ve özellikle Bitlis'in Ahlat ilçesinden gelen patatese çok ilgi var. Günlük yaklaşık 10 ton patates satıyoruz" diye konuştu.

400 kilogram patates aldığını söyleyen Avdel Özer ise, "Patatesleri bahar ayına kadar tüketeceğiz. Şimdiden almamızın sebebi, kışın aldığımızda fiyatlar daha yüksek oluyor. Bu şekilde toplu aldığımızda ve erken aldığımızda uygun fiyata denk geliyor. Kışın soba fırınında kızartılan patatesin vazgeçilmez bir tadı oluyor. Ayrıca birçok yemekte kullanılan patatesin bu kadar tüketiminin fazla olmasının nedeni hem besin değerinin yüksek olması hem de depolama süresinin uzun olmasıdır" ifadelerini kullandı.