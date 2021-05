Kısıtlamada can dostlar unutulmadı

Hakkari Belediyesi, sokak hayvanlarının mağdur olmaması amacıyla beslenme çalışması başlattı. Ekipler tarafından kentin değişik noktalarında belirlenen noktalara yiyecek bırakılarak bu süreçte yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Sokaktaki dostları insani, vicdani ve kurumsal olarak sahiplenmek, onların varlıklarını kabul etmek ve asla ama asla şiddete geçit vermemek vazgeçilmez sorumluluğumuzdur. Sokaktaki dostlarımızı yalnız bırakmıyor, onların yaşamlarını en iyi biçimde sürdürmeleri için gerekli şartları oluşturuyoruz. Personellerimizle her gün düzenli olarak can dostlara yiyecek bırakmaya devam ediyoruz. Bu süreçte sizler evlerinizdeyken onlar bize emanet. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de bütün ihtiyaçlarını karşılayarak onların yanında olmaya devam ediyoruz" dediler.