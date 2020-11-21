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Kısıtlamayla Yüksekova sessizliğe büründü

HAKKARİ (İHA) – Tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de saat 20.

HAKKARİ (İHA) – Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de saat 20.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü.


Türkiye'de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler.


Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması adete şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda ilk uygulama bugün saat 20.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek. 22 Kasım Pazar günü ise saat 20.00'dan 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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