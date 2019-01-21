Kızaklarla dar gelirli ailelere yardım

Kızılay ekibi, Hakkari merkez başta olmak üzeri ilçe, köy ve mezralardaki dar gelirli ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor. 2018 yılında binlerce dar gelirli aileye giyim, gıda, kırtasiye malzemesi, konserve kavurma, tekerlekli sandalye ve nakit para yardımında bulunan Kızılay Hakkari Şubesi, 2019 yılında da yardımlarını sürdürüyor. Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ve beraberindekiler, il genelinde bulunan dar gelirli aileleri tespit ederek yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Buzlu yollarda araçların çıkmaması üzerine ekipler kızaklarla yardımları taşıyarak hak sahiplerine ulaştırıyor.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesinin 2019 yılı içerisinde 150 aileye battaniye, 50 aileye gıda ve 120 aileyi ise giyim yardımında bulunduğu belirtildi. Hakkari'nin zorlu doğa şartlarına rağmen dar gelirli ailelere yönelik yardımların devam edeceği kaydedildi.