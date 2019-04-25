Kızılay'dan afetzedelere yardım malzemesi

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, şubeleri tarafından Hakkari yöresindeki çeşitli tarihlerde afetlerde zarar gören ailelere yönelik acil yardım malzemesi vermek üzere toplandıklarını söyledi. Bozkurt, ”Hakkari'nin merkez Taşbaşı köyünde felakete maruz kalan 5 aileye çeşitli acil yardım malzemeleri verilecek. Kendilerine geçmiş olsun diliyoruz. Allah inşallah bu gibi felaketler vermesin. Hakkari merkez Taşbaşı köyünde 5 aileye, Çukurca Cevizli köyünde 3 aileye ve Hakkari merkezde 2 aile olmak üzere 10 aileye döşek, battaniye, set üstü ocaklar, mutfak malzemesi, hijyenik malzemeler ve bunun dışında farklı yerlerde talep ettiğimiz malzemeler ikinci bir etapta kendilerine ulaştırılacak” dedi.

Taşbaşı köyü sakinlerinden Abdullah Duran ise Taşbaşı köyünün afetli bir köy olduğunu söyledi. Duran, ”Bu köy çok sapa bir yerde, sel, çığ ve kayalar düşüyor. Devletimiz burada rapor tuttu köyü afet bölgesi ilan etti ve konutlar çıktı. Ancak sözü edilen konutlar yapılmadı. Kayaların yağdığı köyümüzdeki aileler canlarını zor kurtarırken evleri ise büyük zara gördü. Devletimizden isteğimiz dar gelirli olan bu ailelere sahip çıkmasıdır” şeklinde konuştu.

Fehmi Akbay isimli Taşbaşı köyü sakini ise, köylerinin 200 hanelik olduğunu belirterek, afet bölgesi ilan edilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

Akbaş, ”Köyümüzü taşıyarak konut yapacaklarını söylemişlerdi. Ancak konutlar yapılmadı. Köy sakinleri büyük bir tehlike altındadır. Köyümüzün devletimizin belirlediği bir yere acilen tahliye edilmeli ve konutlar yapılmalıdır” dedi.