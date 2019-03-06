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Kızılaydan Aktaş ailesine yardım eli

Hakkari’de evleri kar suları altında kalan Aktaş ailesine Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanlığı yardım eli uzattı.

Hakkari'de evleri kar suları altında kalan Aktaş ailesine Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanlığı yardım eli uzattı.


Kızılay ekipleri, bir süre önce Keklik Pınar Mahallesi'nde evini kar suları basan Fatma Aktaş isimli kadının evinde inceleme yaptı. Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Aktaş ailesinin evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, “Yaptığımız inceleme sonucunda ev ve eşyaları kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Ev cadde altına inşa edildiğinden dolayı yağmur ve kar suyu evin duvarlarını tahrip etmiş ve rutubetten evin tavanları ve duvarları tahrip olmuş ve nemden dolayı evin içine girilemiyor. Kızılay Şubemiz tarafından ev sahibine 5 adet döşek, 20 kilo gıda kolisi, mutfak malzemesi ve bir koli hijyen malzemesi verildi. Bu ailemize Kızılay olarak sahip çıkacağız. Ancak yardımlarımız yeterli olmadığından Hakkari halkı ve kurumlar olarak bu tür ailelerimize sahip çıkmamız lazım” dedi.

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