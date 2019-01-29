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Kızılaydan dar gelirli ailelere destek

Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkalığı, çetin kış şartlarında evleri yanan veya tahrip olan ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor.


Dar gelirli ailelerin aç ve açıkta kalmaması için büyük çaba gösteren Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanlığı, gelen ihbarları anında değerlendirerek, dar geliri aileleri sevindirmeye devam ediyor. Bir süre önce evleri yanan ve tahrip olan ailelere araçların çıkamadığı yollarda kızaklarla yardım ulaştıran Kızılay ekibi, çalışmalarıyla halktan tam not aldı.


Kızılay ekibi, bir süre önce Halife Derviş Mahallesi'nde vatani görevini yapmaya giden çocuklarını uğurlamaya giderken evlerini su basan Akın alisine battaniye, gıda, çarşaf, nevresim ve giyim yardımında bulundu. Lapa lapa kar yağışı altında Akın ailesini ziyaret ederek yardım eli uzatan Kızılay ekibi, daha sonrada meydana gelen yangında evlerinin bir kısmı yanan Naciye Temel ailesine de yatak, battaniye, gıda, konserve ve çeşitli mutfak malzemesi yardımında bulundular.

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