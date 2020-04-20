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Kızılaydan ihtiyaç sahibi ailelere ekmek desteği

Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından iki ayrı mahallede yardıma muhtaç ailelere ekmek dağıtıldı.


Korona virüs tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Hakkari'de yardıma muhtaç ailelere yönelik yardımlar devam ediyor. Yüzlerce aileyi sevindiren Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı, Biçer ve Aşağı Merzan mahallelerinde yaklaşık 100 aileye ekmek yardımında bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte kent genelinde yardımlarını sürdürdüklerini belirten Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, vatandaşlara gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda ise uyarıda bulundu.

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