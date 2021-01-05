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Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.


Kızılay Yüksekova Şubesi, her sene olduğu gibi bu senede ilçede zor günler geçiren vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Kızılay Şubesi, ilçede belirledikleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek gıda, giyim ve para yardımını sürdürüyor.


Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal, ihtiyaç sahibi ailelere ellerinden gelen tüm imkanları kullanarak yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, “Kızılay olarak Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de hemen her köye gitmeye gayret ederek gidilmedik yer bırakmayacağız. Kızılay ailesi olarak pandemi ilanından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam etmekteyiz. Süreç içerisinde tespit ettiğimiz ailelere genel merkezimizin destekleriyle gıda, temizlik malzemeleri, giyim, et konserve ve nakdi yardımlarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılı için kapasitemizi gönüllülerimiz ile beraber yereldeki halkımızın desteği ile katbekat artırarak çalışmayı planlanmaktayız” dedi.

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