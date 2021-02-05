Kızılay'dan sağlık çalışanlarına ikram paketi

Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, 10 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de görünmeye başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüsünün tüm dünyayı etkisi altına aldığını ve büyük ölümlere neden olduğunu belirterek, “Ülkemizde ise pandemi sürecinin başladığı ilk gün ve ilk vakadan bugüne kadar bu uğurda mücadele etmeye devam eden, yoğun bir özveriyle çalışan ve en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımıza Kızılay olarak şükranlarımızı sunarız. Bu uğurda mücadele edip vefat eden sağlık çalışanlarımıza rahmet dileriz. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımızı unutmadığımızı, her zaman hatırladığımız ve yanlarında olduğumuzu hatırlatmak adına Hakkari merkezde sağlık hizmetinde bulunan 850 sağlık çalışanına ve ilçelerimizde bulunan hastanelerimizdeki tüm sağlık çalışanlarımıza çam sakızı çoban armağanı ikram paketi hediye edilmiştir. Bu vesileyle tekrar sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder pandemi sürecinde başarılar, sağlık ve afiyetler dilerim" dedi.