Kızılayın iftar çadırına ilgi

Türk Kızılay Hakkari Şubesi ve Hakkari Valiliği tarafından kurulan iftar çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Hakkari'deki eski hükümet konağı bahçesinde ilk etapta 500 kişilik olarak hizmet veren iftar çadırına olan yoğun ilgiden dolay kapasitenin 750'ye çıkartıldığı belirtildi. Günlük 750 kişinin yemek hizmetinden faydalandığı iftar çadırı, vatandaşlarla dolup taştı.
Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Hakkarili vatandaşların iftar çadırında oruçlarını açmasından mutluluk duyduğunu belirterek, Ramazan ayının Hakkari halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.