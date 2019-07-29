Kocaeli'den gelen örencilerden Vali Akbyık'a ziyaret

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Kocaeli'nden Hakkari'ye gelen 38 öğrenciyi makamında kabul etti.

Vali Akbıyık, bir araya geldiği öğrencilerle bir süre sohbet ederek kısa bir sürede olsa vakit geçirip gezdikleri Hakkâri'yi nasıl bulduklarını sordu. Bunun üzerine öğrenciler, Hakkâri'nin düşünüldüğü gibi kötü yer olmadığını, aksine çok güzel bir şehir olduğunu ve insanlarının misafirperver olduğunu belirttiler. Güzel bir kültüre sahip olan Hakkâri'yi çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler, Hakkâri'nin ters lalesi, kilimi, balı ve dağları ile öne çıkan bir il olduğunu ve buraya gelmekten çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Öğrenciler, "Daha önce Hakkâri'yi bardağın boş tarafından görüyorduk. Ancak buraya geldik ve bardağın dolu tarafından gördük. Burada karşılaştığımız insanların çocukları yaşlarındayız. Ama onlar bizlere Kürtçe Serseran Serçavan (başım gözüm üstüne) diyorlardı. Bu da bizleri oldukça mutlu etti. Hepsi misafirperver ve cana yakınlar. Gittiğimiz düğünlerde bizleri evlerine davet ettiler. Bizlere ‘gelin yemek yiyin' diyorlardı. Bu kadar insanlarla iç içe ve dayanışma içerisindeler. Bardağın dolu tarafını en iyi şekilde gördüğümüzü düşünüyoruz" dediler.

Vali İdris Akbıyık ise, Hakkâri'nin düşünüldüğü gibi kötü bir yer olmadığını, ülkemizin ender güzel yerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkâri coğrafyası, dağlarıyla, kilimiyle, balıyla, insanıyla, kültürüyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Tabi Hakkâri'nin imajı biraz negatif. Ama gerçek öyle değil tabi, sizlerde gördünüz. İnsanlar burada günlük hayatlarını Kocaeli'ndekiler nasıl devam ettiriyorsa buradakilerde öyle devam ettiriyor. Gayet mutlular. Hiçbir sorun sıkıntı yok. Belki sınır bölgelerinde zaman zaman olabiliyor. Çünkü Hakkâri'nin İran ve Irak ile 343 kilometre sınırı var. Yüzde 80'i dağlık bir alan. Türkiye'nin en güzel dağları burada. Sizleri misafir etmekten çok mutlu olduk. İnşallah burada edindiğiniz arkadaşlıklar ve ilişkileriniz devam eder, birbirilerinizle görüşürsünüz. İnşallah sizler okuyup öğretmen, doktor, kaymakam olarak buraya gelirsiniz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Akbıyık, öğrencilere kitap, öğretmenlerine ise çeşitli hediyeler verdi.

Kocaeli'nden gelen öğrencilerin Vali İdris Akbıyık'a çiçek takdim etmesinin ardından ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kentin tarihi ve turistlik mekânlarının yanı sıra yaylalarını, şelalelerini, köylerini ziyaret eden ve çeşitli etkinliklerde bulunarak güzel vakit geçiren öğrenciler, bugün memleketlerine uğurlanacak.

Ziyarette öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal da eşlik etti.