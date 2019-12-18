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Kolej öğrencilerinden köy okulundaki öğrencilere destek

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bu yıl açılan Teknokent Koleji öğrencileri, ‘Çocuklar için çal’ etkinliği kapsamında biriktirdikleri paralarla 20 öğrenciye ayakkabı yardımı yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl açılan Teknokent Koleji öğrencileri, ‘Çocuklar için çal' etkinliği kapsamında biriktirdikleri paralarla 20 öğrenciye ayakkabı yardımı yaptı.


Okul bünyesindeki müzik atölyesinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin teşvik etmesiyle ‘Çocuklar için çal' etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında okullarında mini konserler veren kolej öğrencileri, kısa süre içerisinde biriktirdikleri paralarla ilçeye bağlı Değerli Köyü İlkokulunda okuyan 20 öğrenci için ayakkabı aldı.


Kolej öğrencileri, köy okuluna giderek aldıkları ayakkabıları buradaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

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