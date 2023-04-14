"Komiği düşünüldü" adlı oyun Hakkari'de sahnelendi

İstanbul Tiyatro Balans ekibinin oynağı "Komiği düşünüldü" adlı tiyatro oyunu Hakkari'de sahnelendi.

Tekin Duman'ın yazdığı "Komiği düşünüldü" adlı tiyatro oyunu ücretsiz olarak Hakkari Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi. Sahnede oyuncuları kutlayan Vali Akbıyık, tiyatro ekibine teşekkür ederek, Hakkari'de büyük değişim ve dönüşümün olduğunu etti.

Tiyatro oyununu Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu da izledi.