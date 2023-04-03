HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarparak durdu.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücü ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yeni Mahalle yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 YD 062 kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durdu. Bölgeye gelen ambulansla kamyonet şoförü Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.