Konya'dan Hakkari'ye gönül köprüsü

Hakkari Valiliği Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu Sanat Yönetmeni Ayhan Tunç, Reng-i Hakkari'ye yapılan kostüm desteği nedeniyle Konya'nın kendilerini onurlandırdığını söyledi. Tunç, “Konya; M.Ö. 7000'li yıllardan itibaren insanlık tarihi acısından önemli medeniyetlere sahne olmuş, oldukça zengin bir kültürün izlerini bağrında taşıyan, Mevlana gibi yetiştirdiği İslam büyükleri ile gönülleri fetheden, tarihi İpekyolu'nun ticaret ve konaklama merkezi olarak adeta bir ‘müze şehir' kimliğine sahip olan istisna bir şehirdir. Türk tarihinin en eski ve kıymetli eserlerini sinesinde barındıran Konya, ayrıca bir gönül diyarıdır. Gönül bağlılığını serhat kenti olan Hakkari ile birleştirerek, çift başlı kartal misali doğu ve batının daha anlam kazanması açısından önem arz eden ve Konya ilinde faaliyet gösteren Tarihi Bedesten Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Konya Ticaret Odası Başkanlığı ile bundan sonraki süreçte ortak çalışmalarda bulunacağımızı, kardeş kurumlar olarak yeni projelerde bulunacağımızı belirtir, Reng-i Hakkari'ye yaptıkları kostüm desteği ile bizi onurlandırarak güzel bir başlangıçla beraberliğimizi güçlendirdiler. Yardımlarından dolayı Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk Beyefendi ve Tarihi bedesten Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek Beyefendiye Reng-i Hakkari ailesi olarak şükranlarımızı sunar, kendileriyle çalışmaktan onur duyarız. Malumunuz çok kısa süre önce Konya ilinde bir bütünleşme programı düzenlemiştik. Doğu batı kentlerinin en güzelini Konya'da sergilemiştik. Konya'da faaliyet gösteren Tarihi Bedesten Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ın desteği ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ortak yaptığımız proje zarfında böyle bir yardım kampanyası başlattılar. İlk etapta bizim turnelere gidebilmemiz için kıyafet gönderdiler. Ben buradan Tarihi Bedesten Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğine, Rengi- Hakkari Sanat Topluluğu Onarsal Başkanı olan Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak'a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Reng-i Hakkari ailesi olarak şükranlarımı sunuyorum. Konya ili ile gönül bağı oluştuğu ve bu gönül bağı neticesinde her zaman orada program yapmaktan ve onlarla bu havayı teneffüs etmekten gurur duyacağız. Bize 111 kişilik giyim gönderdiler. Kolilerin içinde kot gömlek, kot pantolon, ceket ve ayakkabı bulunuyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerimiz neticesinde tekrar Tarihi Bedesten Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bin adet ayakkabı gönderilecek. Bunların 410 âdeti elimize ulaştı. Diğerleri ise kademeli olarak gelecek. Gelen ayakkabıları Geçitli Yatalı Bölge Okulunda okuyan öğrencilere dağıtacağız” dedi.