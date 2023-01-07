Konyalı öğrencilerden Hakkari polisine tebrik kartı

Eğitime verdiği katkılardan dolayı herkesin gönlünde taht kuran Hakkari polisine bir takdir de Konya Ilgın Atatürk İlkokulu öğrencilerinden geldi. Ilgın Atatürk İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, Hakkari polisine tebrik kartı gönderip, görevlerinde kolaylıklar dilediler. Bu durum karşısında harekete geçen Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabında, "Bizim sevgimizin mesafesi, büyüklüğü kilometrelerle ölçülemez” mesajını paylaştı. Ayrıca Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, öğrencilere yolladığı videolu mesajında ise "Türk milletinin geleceğinin teminatı siz değerli dostlarıma; Türkiye'nin en zorlu coğrafyasında görev yapan Hakkari polisinin yeni yılını kutladığınız tebrik kartları elimize ulaştı. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Gözlerinizden öper, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Atalarımızdan emanet aldığımız bu cennet vatanı daha huzurlu, daha güvenli bir şekilde sizlere bırakacağımızdan emin olun. Sizler de çok çalışarak Türk milletinin parlak geleceği olacaksınız. Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız" dedi.