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Köpek ile kedinin oynaması kameraya yansıdı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde köpek ile kedinin oynaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köpek ile kedinin oynaması cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yüksekova'da şantiyede çalışan Murat Aslan iş çıkışı arabasına binmek üzereyken, şantiye alanında köpek ile kedinin oynamasını kameraya kaydetti.


Köpek ile kedinin birlikte oynaması ve köpeğin kedinin başını patisiyle okşaması bir hayli güldürdü.


Köpek ile kedinin sevimli hallerini cep telefonuna kaydeden Aslan, "Aslında alanda bir sürü köpek ve kedi var ama bu sefer, köpek ile kedinin bir arada olmasını ve birbiriyle oynaması beni şaşırttı. Ben de onların o güzel oynamasını cep telefonuma kaydettim hemen" dedi.

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