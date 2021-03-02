Köpekle kedinin arkadaşlığı kamerada

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köpek ile kedinin birlikte oynaması kameraya yansıdı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünde yaşayan Feyaz Erez adlı vatandaş, köpek ile kedinin birlikte oynadığını görünce hemen cep telefonu ile o anları kaydetti. Köpek ile kedinin dostluğunu görüntüleyen Feyaz Erez, ''Kedi ile köpekler genelde hep birbiriyle kavgalı olan hayvanlar, fakat bu sefer dostça oynarken görmek beni mutlu etti. Bende bu anı cep telefonumla ölümsüzleştirmek istedim" dedi.