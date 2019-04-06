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Köpeklerin saldırdığı yavru tilki kurtarıldı

Hakkari’de başıboş köpeklerin saldırması sonucu ağır yaralanan yavru tilki, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari'de başıboş köpeklerin saldırması sonucu ağır yaralanan yavru tilki, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.


Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan tilki yavrusu, mahalle sakinlerinin yardımı ile kurtarıldı. Şaban Çelik isimli duyarlı vatandaş, baygın halde kurtarılan yavru tilkiyi olay yerine çağrılan Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi'ye teslim edildi.


Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yavru tilki, burada tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından yavru tilkinin ilk muayenesini yapıldı. Veteriner ekipleri, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve bel kısmı zedelenen yavru tilkinin iç kanaması olduğunu belirterek, tedavi altına aldıklarını söylediler.

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