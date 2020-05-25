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Korona hastası başkan ziyaretçilerini pencereden selamladı

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, korona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Belediye Başkanı Tahir Saklı’yı hastane bahçesine gelerek ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, korona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı hastane bahçesine gelerek ziyaret etti.


AK Parti'li Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam ediyor. Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven de Ramazan Bayramı nedeniyle hastaneye gelerek Başkan Saklı'yı ziyaret etti. Tahir Saklı'nın sağlık durumuyla ilgili hastane yönetiminden bilgi alan Kaymakam Güven, camdan bakan Başkan Saklı'ya el sallayarak bayramını kutladı.


Başkan Saklı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Kaymakam Güven ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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