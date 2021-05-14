Korona virüs şarkısı yapan Aydın Aydın koronaya yakalandı

İstanbul'dan Hakkari'ye gelen türkücü Aydın Aydın, evinde fenalaşması üzerine Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan test sonucunun pozitif çıkmasıyla ilk tedavisini yapılan Aydın Aydın, 10 günlük ev karantinasına alındı.

Hakkari'ye bağlı Bağışlı köyündeki evinde sağlık ekiplerinin kontrolünde karantinaya alınan Aydın, “Korona virüse karşı öpüşmeyi kaldıralım. Bu lanet hastalık yaşa başa bakmıyor. Hiç kimseyi dinlemiyor. Hastaneden yaptığım test sonucum pozitif çıkmıştır. Bu mübarek günlerde sizlerden dua bekliyorum” dedi.