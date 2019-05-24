Köy muhtarı 2 yıldır yavru dağ keçisini besliyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde muhtarlık yapan Rıdvan İnaç, 2 yıl önce yaralı bulduğu yavru dağ keçisini tedavi ederek evinde besliyor.

Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünün muhtarı Rıdvan İnaç, 2 yıl önce çalıların arasında yavru dağ keçisine rastladı. Köye su içmek için indiği değerlendirilen dağ keçisinin yaralı olduğunu fark eden İnaç, yakaladığı hayvanı tedavi ederek beslemeye başladı. Zamanla evcilleşen dağ keçisi, İnaç ailesinin ve köy halkının maskotu haline geldi.

2 yıldır köy hayatına alışan dağ keçisi, diğer evcil hayvanlar ile aynı yerde yem yiyor, köy sakinleri ile vakit geçiriyor. Dağ keçilerinin su içmek için köye indiklerini kaydeden Muhtar İnaç, “Köyde dolaşırken çalıların arasında bu yavru dağ keçisini buldum ve yakaladım. Yaralıydı, getirdim tedavi ettim” dedi.

Köyün arkasında bulunan dağda çok fazla dağ keçisinin olduğunu belirten Muhtar İnaç, “Bu hayvanlar Zap'a su içmeye iniyorlar. İnsan ve araç geliş-gidişlerden dolayı korkuyorlar. Biz köyün içine su hattı bağladık, köyde yalak yaptık. Hayvanlar orda suyun aktığını görünce alıştılar, sürekli gelmeye başladılar. Yalağı birkaç kişi ile beraber yaptık” şeklinde konuştu.

2 senedir dağ keçisini beslediğini kaydeden Muhtar İnaç, “Ortama alıştı. İnsanlardan fazla çekinmiyor. Ev halkını tanıdığı için sıkıntı olmuyor, ama dışarıdan gelenler fazla ilgi gösterince biraz korkuyor. Belli bir süre sonra onlara da alışıyor. Ev halkı da onu çok seviyor. Çocuklar oynayıp eğleniyor. Tek sıkıntı seralarda biberleri yiyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Besleyebildiğim kadar besleyeceğim. Zaten doğaya gitmiyor. Burası da doğa sayılır. Baskı da yapmadığımız için hayvan hep yanımızda kalıyor” ifadelerini kullandı.