Köy okulları için yardım konseri

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahne alan gençlik merkezinin gönüllü müzisyenleri, birbirinden güzel Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirirken, konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise zaman zaman şarkılara eşlik ederek güzel vakit geçirdiler.

Etkinliğin ardından müzisyenleri tebrik eden Vali Akbıyık, gönüllü gençlerin etkinliğinin önemli ve anlamlı olduğunu ifade ederek, her işin temelinde eğitimin şart olduğunu söyledi.