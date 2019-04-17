Köy okulu öğrencilerinden geri dönüşüm kutusu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyündeki İMKB Şehit Piyade Er Lezgin Han Okulu öğrencileri, atık kağıtları toplayabilmek için geri dönüşüm kutusu yaptılar.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyündeki İMKB Şehit Piyade Er Lezgin Han Okulunda okuyan öğrenciler, farkındalık oluşturmak için okulun tüm sınıfları ve koridorlar için ayrı ayrı atık kutuları yaptılar.

Öğrencilere evrensel konusunu anlattığını ve ilgilerini çektiğini aktaran Fen Bilimleri Öğretmeni Gülsüm Günay, “Bu sene 7. sınıflarda evrensel konumuz vardı. Konuyu işlediğimizde çocuklar geri dönüşüm ile ilgili bir şeyler planlamak istediler. Konuyu zaten kendileri çok anlatmaya heveslilerdi. Anlatırken de materyal olarak da kutular getirip bunu önce minimal olarak küçük kutular halinde göstererek anlattılar. Daha sonra proje haline getirmek istediler. İlk başta 7-A ve 7-B sınıfı, kendi sınıflarında kutuları hazırladılar. Kağıt, plastik, pil, pet şişeler ve plastik kapaklar olmak üzere dört kutu oluşturdular. Sadece kendi sınıflarında oluşturdukları çöpleri topluyorlardı. Daha son bütün okul geneline yaymak istediklerini söylediler” diye konuştu.

Topladıkları atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını isteyen Günay, “Öğrencilerimiz bu projeyi başlattılar. Kendi imkanlarıyla kutular yaparak, yazılar yazarak bu projeyi başlattılar ve tüm okul geneline yaydılar. Amacımız çocuklarla bunu köyümüze, Yüksekova geneline yaymak. Maalesef bu bölgede bir geri dönüşüm tesisinin olamayışı en büyük eksikliğimiz. Bunları biriktiriyoruz, fakat yarın çocukların karşısında yakılmasını istemiyoruz. Gerçekten geri dönüşüme kazandırılmalı. Hem doğayı hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise kutuları kendi imkanlarıyla yaptıklarını ifade ederek, “Bu projemizi tüm Yüksekova'ya yaymak istiyoruz. Onun için de destek istiyoruz” dediler.