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Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde insan boyunu aşan kardan dolayı bazı köylerdeki vatandaşlar adeta evlerine hapsoldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde insan boyunu aşan kardan dolayı bazı köylerdeki vatandaşlar adeta evlerine hapsoldu.


Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Alan köyünde yaşayan vatandaşlar zor günler yaşıyor. Köy sakinlerinden Zafer Akbaş, kar kalınlığının insan boyunu geçtiğini belirterek, “Kar kalınlığından dolayı evlerimizden çıkmaktan zorlanıyoruz. Evlerimizin yolunu açmak için köy halkıyla imece usulü küreklerle çalışıyoruz” dedi.


Köy sakinlerinden Gafur Akbaş da köyde en az bin küçükbaş hayvan olduğunu belirterek, “Ahırlarda bulunan hayvanlara yem vermek için büyük zorluklar çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

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