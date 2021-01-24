Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

Onlarca köy yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de, yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda köy ve mezra yolları bir bir açılıyor. İl merkezinde halen kapalı olan 1 mezra, Şemdinli ilçesindeki 1 köy ve 4 mezra ile Yüksekova ilçesindeki 1 yerleşim yerinin açılması içinde il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor.