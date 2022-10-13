Köydeki çocuklar Jüpiter ve Satürn'ü yakından görmek için birbiriyle yarıştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde okulun bahçesine kurulan teleskoplar sayesinde öğrenciler Jüpiter ve Satürn gezegenlerini heyecanla izledi. Öğrenciler bahçede yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Uzaya dikkat çekmek için, Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi ile Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulunun ortaklaşa kurduğu teleskoplarla Jüpiter ve Satürn gezegenlerini görmek için gelen öğrenciler uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların da geldiği okul bahçesine kurula teleskoplarla Jüpiter ve Satürn gezenlerini izlemek isteyen çocuklar birbirileriyle yarıştı.

Yüksekova'da herkesin gökyüzü gözlemi merakını gidermek için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirten Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Cevat İnanç, ‘'Biz Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu'nun isteği üzeri okulumuzun özel teleskoplarını kurarak öğrencilerimize güzel bir sürpriz yaptık. Biz Yüksekova'nın adına gökyüzü gözlem etkinliğini ilk olarak Van ve Antalya gibi şehirlerimizde yaptık. Biz o etkinlikler teleskopların kullanımını öğrendik. Ve şimdide burada kendi memleketimizde gökyüzü cisimlerin ne olduğunu nasıl olduğunu ayı, gezegenleri gibi cisimleri göstermeye çalışıyoruz uygulamalı faaliyetler gösteriyoruz. İnşallah kısa zamanda güneşi göstermek için etkinliğimiz olacak. Bugün Dilekli köyündeyiz. 400 yakın öğrenci ve velilileri bulunuyor. Çocukların yoğun bir şekilde burada olmasıyla o heyecanlarına değer. İlk kez bir teleskoptan bir gökyüzü, cisim izlediler ve çok şakın ve mutlu olduklarını belirttiler. İnşallah kısa sürede biz bu etkinliği tüm Yüksekova merkez köylerde dahil herkesle buluşturacağız. Şu an herkes bu akşam net olarak Jüpiter ve Satürn gezenlerini net izledi ve baya bir yoğunluk oluştu adeta görmek için herkes yarıştı. İnşallah herkes bu gökyüzü cisimlerden haberdar olacak. Bugün bizi evinde ağırlayan Mehmetçik İmam Hatip ortaokulunun yöneticilerine hepsine teşekkür ediyoruz'' dedi.

''Onlar gökyüzünün eşsiz güzelliklerini yakından gördüler''

Matematik öğretmeni Seda Yüksekkaya ise ‘'Bugün ve akşam saatlerinde yoğun bir şekilde öğrencilerin olmasıyla ve farklı 2 teleskopla önce Satürn ve sonra Jüpiter'i izleterek, göstererek bir anlamda fen dersini yerinde işleyebilmek ve öğrencilerin gözleyebilmesi için buradayız. Şu an herkes aslında burada tüm öğrenciler merak ederek buraya akın ediyor yakından görmek için. Biz de o heyecana ortak olmak için tüm okul öğretmenleri olarak burada bulunduk ve eşlik ettik. Burada 2 gezegeni yakında görmüş oldular bir o kadarıyla meraklarını da giderdiler. Onlar bu gezegenleri yakında izledikleri aslında baya da şaşırdılar çünkü ilk kez yakında gördüler. Bize bu anlamda bu fırsatı sağlayan başta Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Cevat İnanç'a teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.