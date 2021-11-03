İhlas Haber Ajansı

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KÖYDES ekibinden örnek davranış

Hakkari Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) ekibi tarafından yaralı halde bulunan yavru köpek, belediye ekiplerine teslim edildi.


KÖYDES teknik ekibi, Hakkari-Van karayolu üzerinde yaralı halde yatan ve başında köpeklerin bulunduğu yavru bir köpek ile karşılaştı. Yaralı yavru köpeği alan ekipler, onu belediyeye ait veteriner kliniğine ulaştırdı. Belediye ekipleri tarafından tedavi altına alınan yavru köpeğin iç kanamasının olduğu ve ayağında ise kırıkların olduğu belirtildi.


Valilik teknik ekibinin yavru köpeği zamanında kendilerine ulaştırdığını belirten belediye ekipleri, bu örnek davranıştan dolayı teknik ekibe teşekkür etti.

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