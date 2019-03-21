Köye inen kurtlar, köpeklere saldırdı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yiyecek bulmaktan zorlanan kurt sürüsü, köye inerek köpeklere saldırdı.

Son günlerde kent merkezinde görünen kurt sürüsü, merkezden 5 kilometre mesafede bulunan Bay köyünde Arafat Çiftçi isimli şahsa ait çoban köpeğine saldırarak telef etti. Kurt sürüsünün Kale-4 tabir edilen güvenlik güçlerinin bulunduğu noktada da saldırıya geçerek burada bulunan bir kurt köpeğini yaraladığı öğrenildi.

Hakkari Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen kurt köpeği, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk muayenesi yapıldıktan sonra müşahede altına alındı.