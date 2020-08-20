Hakkari'de yüzmeye giden köylüler ormanlık alanda domuz leşi gördü.

Hakkari'nin Kavaklı köyü vadisine serinlemek için yüzmeye giden köylüler ormanlık alanda domuz leşine rastladı. Yaz aylarında çiftçilerin korkulu rüyası olan domuzun köylüler tarafından mı yoksa vahşi bir hayvan tarafından mı öldürüldüğü öğrenilemezken, domuzun karın bölgesinde gözüken derin yaradan doğal ölüm olduğu tahmin edildi. Yaklaşık bir veya iki gün önce öldüğü tahmin edilen domuz leşinin koktuğu ve sineklerin üşüştüğü cep telefonu ile çekilen fotoğrafta anlaşılıyor.

Köyde çok sayıda domuz sürüsünün olduğunu ifade eden köy sakinleri, çiftçiler olarak yaz aylarında domuzların korkulu rüyaları olduğunu söylediler. Köylüler, "Köyümüzde domuz sürüleri fazlasıyla artmış. Yaz aylarında ekinlerimize ciddi zararlar veriyorlar. Bizler de çiftçilikle uğraşıyoruz. Bugüne kadar tarlalarımız defalarca domuzlar tarafından zarar gördü. Yinede domuzları da diğer vahşi hayvanlar gibi öldürmüyoruz. Domuzları korkutacak yöntem çok. Bugün de serinlemek için dereye indik. Ormanlık alanda bu domuz leşini gördük. Oldukça iri bir domuz. Muhtemelen yaşı itibarıyla ölmüştür. Ya da vahşi bir hayvan tarafından telef edilmiştir. Çünkü domuzda herhangi bir kurşun yarası veya darp yoktu. Sadece karın bölgesinde derin bir yarık var. İlk gördüğümüzde yaşadığını sanıp korktuk. Yaklaştığımızda leş kokusunu hissettik. Kurtçuklar ve sinekler üzerine üşüşmüştü. Biz de cep telefonlarımızla fotoğrafını çektik" diye konuştular.