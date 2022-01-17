Köylülerin cenazesini almak için seferber olduğu asker memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan silah kazası sonucu şehit düşen ve olumsuz hava şartları nedeniyle köylülerin de desteğiyle cenazesi üs bölgesinden alınan asker törenle memleketine uğurlandı.

Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, nöbet esnasında yaşanan silah kazası sonucu yaralandı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşen Soyutemiz'in naaşı, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopter ve karayoluyla alınamayınca köylülerin de desteğiyle üs bölgesinden alındı. Şehit Soyutemiz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Berat Kasımoğlu ve Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, siyasi parti temsilcileri, asker ve polis katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişin okunmasının ardından şehidin naaşı memleketi Kırşehir'e uğurlanmak üzere Van Ferit Melen Havalimanına uğurlandı.