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Köyün etrafını saran alevler korkuya neden oldu

Hakkari’nin Bağışlı köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Hakkari'nin Bağışlı köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangını korku ve paniğe neden oldu.


Bağışlı köyü çevresinde anızların alev alması ve rüzgarın etkisiyle hızla köyün çevresini sarması korkuya neden oldu. Kendi imkânları ile yangına müdahale eden köylüler, yangını söndüremeyince Hakkâri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yardım talebinde bulundular.


Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekibi, yangını üç saatlik çalışmanın ardından ev, bağ ve bahçelere ulaşmadan söndürmeyi başardı.


Yangının korku ve paniğe neden olduğunu belirten Bağışlı köyü sakinleri, alevlerin evlere ulaşmadan itfaiye ekibi ve köylülerin yardımı ile söndürüldüğünü belirtti.

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