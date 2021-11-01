Küçük sanayi sitesi modern yola kavuşuyor

Vali Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile beraber küçük sanayi sitesindeki çalışmaları denetleyerek esnafla bir süre sohbet edip bol ve bereketli kazançlar diledi.

Hakkari sanayi esnafı ise yollarının toz toprak içinde olduğunu belirterek, parke taşı ile modern bir hale getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a hassasiyetten dolayı teşekkür ettiler. Esnaf, "Burada yaklaşık 60 iş yeri ve 500'ün üzerinde çalışan var. Özelikle kış aylarında sıkıntı yaşıyorduk. Sanayi giriş yolunda ve içinde parke taşı çalışmaları başlatan valimize ve belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.