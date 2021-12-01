Küçük sanayi sitesi yepyeni bir görünüme kavuştu

60 iş yeri ve 500 çalışanın bulunduğu Küçük Sanayi Sitesi'ni toz ve toprak yoldan kurtarmak için belediye tarafından başlatılan çalışmalar bitme noktasına geldi. Hakkari Belediyesi ve DAKA'nın desteği ile yürütülen alt yapı ve bağlantı yolları çalışmaları devam ederken, çalışmaların bitirildiği sanayi içi ise yepyeni bir görünüme kavuştu.

Çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden sanayi esnafı, bu çalışmalardan dolayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve emeği geçen herkese teşekkür etti.