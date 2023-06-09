Kültür ve Turizm" isimli kitap Vali Akbıyık'a takdim edildi

Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a "Kültür ve Turizm" isimli kitap takdim edildi.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Vekili ve Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Destinasyon Direktörü Mehmet Aydın Demir ve beraberindeki heyet, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Cumhuriyetin 100. yılında hazırlanan "Kültür ve Turizm" isimli kitap, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına valiye takdim edildi. Heyet, daha sonra Mustafa Berat Kasımoğlu başkanlığında İl Turizm Geliştirme Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı; kurul üyeleri ile TGA sunumu, alt çalışma grupları sunumları, Turizm Aksiyon Planı'nın değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi, 2023 yılı etkinlikler ve ağırlamalar gündemiyle toplandı. Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ahmet Karaçalı, Hakkari Üniversitesinden Sevgi Pınar Zeydan, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden Kenan Çiftçi katıldı.