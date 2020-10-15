İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kümese dadanan başıboş köpekler tavukları telef etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kümese dadanan başıboş köpekler, 30 tavuk ve 1 horozu telef etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kümese dadanan başıboş köpekler, 30 tavuk ve 1 horozu telef etti.


Yeni Mahalle'de ikamet eden Ömerhan Uçak'a ait kümese gece saatlerinde başıboş köpekler dadandı. Çok sayıda hayvanının telef olduğunu ifade eden Ömerhan Uçak, gece kümesin kapısını kapattıklarını, köpeklerin zorlayarak içeri girdiğini söyledi. 30 tavuk ile 1 horozunun telef olduğunu belirten Uçak, büyük emek verdiği kümes hayvanlarının telef olmasıyla büyük üzüntü yaşadığını kaydetti. Maddi zarara uğradığını vurgulayan Uçak, zararının karşılanması için yetkililere seslendi.


Başıboş köpek sürüsünün mahalleyi tehdit ettiğini de belirten Uçak, "Çocuklarımız, gençlerimiz geceleri rahat dışarı çıkamıyor. Köpek sürüsü yüzünden can güvenliğimiz yok. Yetkililerin başıboş köpek sürüsüne çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.