Kura çekiminde gerginlik

Hakkari'de ‘Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP)' kapsamında müftülük bünyesinde çalıştırılacak 700 temizlik görevlisi alımı için yapılan kura çekimleri sırasında gerginlik çıktı.

Hakkari Müftülüğü bünyesinde ‘Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP)' kapsamında çalıştırılacak 700 temizlik görevlisi alımı için başvuru yapan bin 517 kişi için Atatürk Kültür Merkezinde Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kura çekimine İl Müftüsü Faruk Gürbüz ile kurum personeli de katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kurada aynı soyisimlerin çok sayıda çıkması üzerine bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Polislerin araya girmesiyle sakinleştirilen vatandaşlardan bazıları salonu terk ederken, kalanlar ise şikayette bulunacaklarını söyledi.

Noter görevlisi, kamera karşısında yapılan çekilişin adaletli olduğunu ve ayrımcılık olmadığını belirterek, itiraz edenlerin istedikleri yere şikayet edebileceklerini söyledi.

Gerginliğin ardından 300 kişilik yedek listenin kura çekimi de yapıldı.