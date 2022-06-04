Kur'an kursu öğrencilerinden yılsonu şenliği

Hakkari İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, yılsonu şenliğinde buluştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen ve birbirinden renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Çocuklarımız iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olacaktır. Çocuklar istikbalimizdir. Onları bu günden nasıl yetiştirirsek gelecekte onun karşılığını alırız. Onlara, Yüce Allah'ı, Peygamberimiz Muhammed'i, sahabe-i kiramın yaşantısını, helal ve haramı, iyilik ve ihsanı, ahlaklı olmanın önemini öğretip büyütürsek geleceğimizden emin olabiliriz. Allah korkusunu ne kadar öğretirsek, kötülüklerden o kadar uzak tutabiliriz. Onları kötü niyetli kişi ve grupların insafına terk etmemek için bugünden İslam'ı en ince detaylarına kadar öğretmek mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin oynadığı Hacivat-Karagöz gibi skeçlerle devam eden program; ilahiler, salavat-ı şerif ve yapılan dua ile sona erdi.