Kurduğu stantta Hakkari'nin kültürünü tanıttı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de fotoğraf eğitmeni Metin Akmaz, kurduğu stantta kenttin yöresel kültürünü tanıttı.

Fotoğraf eğitmeni Metin Akmaz, beraberindeki Elif Şen ve Salih Güler ile kentin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi üzerindeki belediye binası önünde kentin yöresel kültürünün tanıtımı için stant kurdu. Hakkari'nin eski kültürünü yansıtan malzemeler, çekilen insan ve doğa fotoğrafları, yağlı boya resimleri ve değişik tabloların yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü. Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti (HGC) Başkanı Hakan Taş, İyi Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, bazı daire amirleri, esnaf ve vatandaşlar da standı ziyaret etti.

Hakkari'nin kültürünü gün yüzüne çıkartan ve tanıtımına katkıda bulunan Metin Akmaz ve beraberindekiler teşekkür eden Kasımoğlu, kendileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

HGC Başkanı Hakan Taş ise Hakkari'nin sanatın ve sanatçının merkezi olduğunu söyleyerek, “Kültürel etkinlikler giderek artıyor. Burada her türlü yetenek var. Kültür ve spor dallarında derecelere giriyoruz. İşte bugünde önemli bir örnek yaşıyoruz. Metin Akmaz ve arkadaşlarının bu soğukta açtıkları bu sıcacık stant hepimizi ısıttı. Artık Hakkari sanatı ve sanatçısı ile gündeme gelerek, bizim hakkımızda kötü düşünenlere en güzel cevabı veriyor” dedi.

Fotoğraf eğitmeni Metin Akmaz da, büyüklerin hep eskiye bir özlemleri olduğunu dile getirerek, “Eskiden telefon, lüks araba, elektronik aletlerin birçoğu yoktu ama insanlık, gülümseyen yüzler, eski oyunlar, dengbejler, çamurlu lastik ayakkabı ve eski elbise içinde mutlu çocuklar vardı. Evde elektrik, internet kesintisi olursa hayat durmuş gibi isyan çıkarırız. Anılarımızı geri getirmek için çabalamıyoruz. Akşamları 15-20 kişilik bir aile tek bir odada çocuklarına gaz lambasının kısık ışığında masal söyleyerek mutlu ediyordu. Bizler şimdi tüm zamanını telefon, okey, televizyonla geçiren çocuklar oluyoruz. Gaz lambasının ışığında sizleri mutlu edecek bireyleri unutmayınız. Hakkari kültürünü tanıtmak için elimde bir kuruş bile varsa harcamaya hazırım. Bu kültüre çocukların geleceği için emek veriyorum. Sanat sizinle güzelleşir” dedi.