Kurdun yaraladığı köpek tedavi edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurdun saldırısına uğrayarak yaralanan köpeğin tedavisi yapıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde İran sınırında bulunan Onbaşılar köyüne bağlı Dereiçi mezrasında meydana geldi. Evin önünde bulunan köpek, yerleşim alanına kadar inen kurdun saldırısına uğradı. Ses üzerine dışarı çıkan köy sakinlerinin uğraşları sonucu kurt kaçarak bölgeden uzaklaşırken, köpek ise karın bölgesinden yara aldı.

Köpeğin yaralandığını gören köy sakinleri hemen ilçeden veteriner istedi. Yaralı köpeğin tedavisi yapılırken, durumun iyi olduğu öğrenildi.

Köy sakinleri, akşam saatlerinde aç kalan kurtların evlerinin önüne kadar geldiğini belirterek, herkesin dikkatli olmasını istediler.