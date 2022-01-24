İhlas Haber Ajansı

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Kurt mahalleye inip çöpleri karıştırdı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde mahalleye kadar inen kurt kameralara yansıdı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mahalleye kadar inen kurt kameralara yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ilçenin Yeni Mahallesi'ndeki bir evin önünde görüntülendi. Evin önünde bulunan çöpleri karıştıran kurt, ev sakinleri tarafından saniye saniye kayda alındı. Yağış ve soğuk havanın etkili olduğu Yüksekova'da doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının mahallelere kadar indiğini belirten vatandaşlar, herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirttiler.


Bir süre çöpleri karıştıran kurt, daha sonra mahalleden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

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