Kurtlar sürüye daldı, onlarca koyun telef oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kurtların saldırısı sonucu onlarca koyun telef oldu.

Çatma köyüne bağlı Çimenli Mezrası'nda, sabah saatlerinde koyunlarını ahırdan mezraya çıkartan Selman Turus, yemek ve elbise almak için evine geri döndü. Bu sırada kurt sürüsü 200 adet koyun bulunan sürüye daldı. Kurtların saldırısı sonucu onlarca koyun telef olurken, kaybolan koyunların bulunması için köy halkı seferber oldu.

Kurtların koyun sürüsünü ikiye ayırdığını belirten Turus, “Manzarayı görür görmez hemen köy halkına haber verdim. Köy halkı da dağ, taş demeden aramaya başladı. Saldırıda 93 küçükbaş hayvanımdan çoğu telef oldu, diğerleri de kuzularıyla birlikte kayboldu. Saldırıda birkaç koyun da yaralandı" dedi.

Mihran Soydan isimli vatandaş da, "Olayın yaşanmasıyla birlikte Selman Turus bizleri aradı ve bizden yardım istedi. Biz de dağ, taş demeden arıyoruz. Dağın her tarafında telef olan koyunlar var” ifadelerini kullandı.

Dağ, taş demeden koyunları aradıklarını belirten Köy Muhtarı Metin Çakil ise, "Olayın olduğu andan itibariyle buradayız. Gereken ne varsa yapıyoruz. Gereken resmi işlemeleri de yaptık. İnşallah en kısa sürede vatandaşımızın sıkıntısını gidereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.