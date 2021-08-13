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Kurtlar sürüye saldırdı, 70 koyun telef oldu

Hakkari’nin Akçalı köyünde kurtların sürüye saldırması sonucu 70 koyun telef oldu.

Hakkari'nin Akçalı köyünde kurtların sürüye saldırması sonucu 70 koyun telef oldu.


Olay, Hakkari merkez Işıklar köyüne bağlı Çavuşlu mezrasında meydana geldi. Yaylada bulunan Akçalı köyü sakinlerine ait küçükbaş hayvan sürüsüne gece yarası kurtlar saldırdı. İki çobanın tüm müdahalesine rağmen hayvanların etrafını saran kurtlar, 70 koyunu parçaladı. Çobanın durumu bildirmesi üzerine sabah saatlerinde olay yerine giden köylüler onlarca hayvanın telef olduğunu gördü.


Akçalı köyü sakinlerinden Serdar Aldıran, onlarca hayvanın kurtlar tarafından parçalandığını söyledi. Parçalanan hayvanların Tuğan, Aldıran, Kaya ve Kaplay ailelerine ait olduğunu belirten Serdar Aldıran, kurtların geride bıraktığı vahşetin köylüler tarafından görüntülendiğini söyledi. Geçimlerinin hayvancılıktan olduğunu belirten Aldıran, ailelerin mağdur olduğunu ifade etti.

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