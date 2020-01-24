Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi karayolunda bulunan taş ocağında kurtların saldırısına uğrayan ve 5 yavrusu bulunan köpek için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden veteriner ekipleri, vücudunun değişik yerlerinde yırtılma olan ve kanaması olan köpeğe müdahalede bulundu. Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi, kurtların saldırısına uğrayan anne köpeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, kanamasını durdurup gözetim altına aldıklarını belirtti.